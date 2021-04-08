Число корпоративных банкротств в РФ снизилось на 8% в I квартале 2021 года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Количество решений судов о банкротстве компаний в первом квартале 2021 года снизилось на 8,1% до 2395 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число заявлений о намерении кредиторов инициировать банкротство контрагента выросло на 1,2% - до 7844, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Регионами-лидерами по числу банкротств компаний в анализируемый период стали Москва - 467 банкротств (-13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), Московская область - 186 (-0,5%), Санкт-Петербург - 177 (-8,3%), Свердловская область - 85 (+9,0%) и Татарстан - 81 (+30,6%).

Число корпоративных банкротств снижается второй год подряд, правда в 2020-м их количество сократилось сильнее - на 19,9%. Это эксперты объясняли правительственным мораторием, который запрещал внешним кредиторам инициировать дела о несостоятельности значительного числа должников в период с 6 апреля 2020 года по 7 января 2021 года. Он распространялся на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики. В начале апреля под его действие подпадали 1,29 млн компаний и ИП, а на 31 декабря 2020 года - 515 тыс. компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП).

"Завершение моратория на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности пострадавших от пандемии компаний пока не привело ни к росту числа банкротств, ни к заметному увеличению количества намерений кредиторов обратиться в суд с такими заявлениями. Часть заемщиков, которым не помогла реструктуризация, войдут в банкротство, скорее всего, уже ближе к концу года", - считает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, отсутствие роста количества банкротств после отмены моратория подтверждает тот факт, что мораторий имел тот эффект, на который он был рассчитан. При этом не исключено, что он еще будет наблюдаться. "Определенное увеличение количества поданных заявлений, как возможный отложенный из-за моратория эффект, возможно", - сказал Торосов журналистам.

Отсутствие роста числа корпоративных банкротств вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев связывает с тремя факторами. По его словам, во-первых, количество подмораторных должников, в отношении которых действительно можно было бы возбудить дело о банкротстве, не так значительно, как могло бы показаться. "Во-вторых, наряду с мораторием, в период его действия банки самостоятельно проводили реструктуризации, которые помогли многим клиентам. В-третьих, часть заемщиков могла несколько поправить свое положение, учитывая улучшившиеся экономические условия", - сказал он журналистам.