ФАС объединит управления контроля госзаказа и гособоронзаказа

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объединяет управление контроля размещения госзаказа и управление контроля гособоронзаказа. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В соответствие с приказом ФАС проводится объединение управления контроля размещения госзаказа и управления контроля гособоронзаказа, - отметили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС. - Возглавит объединенное управление Александр Пудов, ранее занимавший должность начальника управления контроля гособоронзаказа, курировать работу объединенного управления будет заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов".

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что ранее возглавлявший управление контроля размещения госзаказа Артем Лобов покидает ведомство.

При этом источник подчеркнул, что процесс реорганизации закупочных направлений фактически завершен.

Ранее сообщалось, что в ФАС с середины прошлого года происходят значительные кадровые и организационные изменения. Так, в конце июля прошлого года ФАС покинул Анатолий Голомолзин, проработавший в антимонопольных органах с 1995 года.

В середине ноября Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС в течение 16 лет, был назначен на новую госдолжность – помощником председателя правительства. Его место в ФАС занял Максим Шаскольский, ранее занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В правительстве Петербурга он отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Через некоторое время после этого – перед Новым годом – в отставку был отправлен замглавы ФАС Александр Редько, пришедший в 2015 году в ведомство на эту должность с опытом работы в руководстве бизнес-структур, различных должностях в администрации президента и в аппарате Игоря Шувалова во время его работы в правительстве в качестве первого вице-премьера. Главным направлением работы Редько в ФАС было регулирование транспортной отрасли.

Еще одна предновогодняя отставка среди заместителей главы ФАС коснулась соратника Артемьева по "Яблоку" Павла Заборщикова, который курировал административные направления работы. Вместо него был назначен Геннадий Магазинов, возглавлявший аппарат нынешнего главы ФАС Максима Шаскольского во времена его работы вице-губернатором Санкт-Петербурга.

В начале текущего года ФАС покинул заместитель руководителя службы Михаил Евраев, который курировал направления госзакупок, гособоронзаказа, государственных информсистем, строительства и природных ресурсов. Тогда же заместителем руководителя ФАС стал Иванов.

При этом контроль за названными направлениями был распределен между несколькими заместителями руководителя ФАС. Так, например, в ведение Иванова попали управления госзакупок, регулирования транспорта, регулирования связи и информационных технологий.

Управление государственных информсистем перешли под контроль Алексея Доценко, управление контроля строительства и природных ресурсов – Геннадия Магазинова, гособоронзаказа – Даниила Фесюка.