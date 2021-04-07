Более 20 уголовных дел о картелях в стройотрасли возбудили в 2020 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 уголовных дел о картельных сговорах в российской строительной отрасли завели правоохранители в прошлом году, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"В 2020 году было возбуждено 23 уголовных дела, рассматриваются еще более ста сообщений о преступлениях. Пока дел мало, но с каждым годом их количество растет", - сказал Цариковский, отвечая на вопрос издания, часто ли в России возбуждают уголовные дела из-за картельных сговоров в строительной отрасли.

Замглавы ФАС напомнил, что в 2015 году, "к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне была крупная амнистия".

"Тогда у нас было на подходе несколько дел о картелях, но все их участники были амнистированы. От обнаружения признаков правонарушения до реального решения суда и его обжалования проходит три-четыре года. Так что сейчас мы пожинаем плоды того, что происходило с 2016 года", - пояснил Цариковский.

"Часто приговоры - это сочетание нескольких статей Уголовного кодекса, не только "наша" 178-я статья (ст.178 УК РФ "Ограничение конкуренции" - ИФ), но и ч.4 ст.159 ("Мошенничество в особо крупных размерах"). Если там участвуют представители власти - это дела о коррупции, о взятках", - добавил он.

Замруководителя ФАС отметил, что сейчас правонарушители "стали намного умнее".

"Но все равно люди делают ошибки, они начинают чувствовать себя безнаказанными и забываются. Мы часто видим, что сотрудникам раздают специнструкции: что делать, если к вам пришла ФАС. И тогда свет выключается, интернет перестает работать. Доходит до смешного. Одна из чиновниц в Краснодаре пыталась съесть вещдок, какой-то протокол. Но зря страдала, там и других доказательств было много", - сказал Цариковский в беседе с "Российской газетой".