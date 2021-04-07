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Два человека погибли в автоаварии под Новосибирском

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись в районе села Гусиный брод под Новосибирском, два человека погибли, несколько травмированы, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступило в 03:35 мск. "По прибытии спасателей было установлено, что произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза.

Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали. Пожарные провели работы по деблокировке пострадавшего ребенка. Бригада "скорой" медицинской помощи осматривает других пострадавших.

Новосибирск

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