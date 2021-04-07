Социологи выяснили, что жалобы на здоровье есть у 13% россиян

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Неудовлетворительным состояние своего здоровья считают 13% граждан России, при этом 11% оценивают его как плохое, 2% - как очень плохое, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Больше всех на слабое здоровье жалуются люди в возрасте от 60 лет. 17% респондентов этой возрастной категории считают его плохим, 2% - очень плохим. Женщин, недовольных состоянием здоровья, оказалось больше, чем мужчин - 15% и 10% респондентов соответственно.

По данным ВЦИОМ, удовлетворены своим здоровьем 52% участников опроса, среди женщин эта доля составляет 58%, мужчин - 46%. 35% респондентов довольны своим здоровьем - 29% оценивают его как хорошее, 6% - считают его отменным.

Диспансеризация

В ходе опроса также выяснилось, что комплексное медицинское обследование никогда не проходили 20% россиян, среди респондентов возрастных групп 25-34 лет и 35-44 лет не обследовался почти каждый четвертый (24%).

Согласно результатам исследования, мужчин, ни разу не проходивших диспансеризацию, оказалось существенно больше, чем женщин - 24% и 17% респондентов соответственно.

По данным ВЦИОМ, около трети сограждан (32%) в последний раз проходили диспансеризацию в течение последних 12 месяцев, 28% респондентов - в течение последних трех лет, 18% участников опроса - четыре-пять лет назад.

Исследование показало, что 45% россиян считают диспансеризацию формальной процедурой, не позволяющей своевременно выявить такие хронические заболевания, как сахарный диабет, болезни системы кровообращения и органов дыхания, а также онкологические заболевания.

40% сограждан считают, что диспансеризация обычно проводится серьезно, и позволяет предотвратить развитие хронических болезней.

15% россиян не смогли определить свое отношение к пользе подобного медицинского обследования, отмечают социологи.

В ходе исследования выяснилось, что 25% россиян не знают о том, что все граждане РФ раз в год могут бесплатно пройти диспансеризацию в государственном медицинском учреждении. Хорошо об этом проинформированы 44% сограждан, почти каждый третий (31%) слышал о такой возможности, но не в курсе деталей.

Опрос был проведен 3 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.