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Каждый десятый россиянин недоволен состоянием своего здоровья

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Недовольны состоянием своего здоровья 11% россиян, среди сограждан в возрасте от 60 лет плохим свое здоровье считает каждый пятый (21%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди молодежи в возрасте 18-24 лет на плохое здоровье жалуются 14% респондентов или каждый седьмой.

В свою очередь, более трети респондентов (36%) полагают, что обладают отменным здоровьем, больше всех положительно оценивают состояние своего здоровья сограждане в возрасте 25-34 лет (56%), отмечают социологи.

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Согласно опросу, российские мужчины чаще, чем женщины, заявляют о своем хорошем здоровье - 45% и 29% респондентов соответственно.

По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин (51%) считает нормальным состояние своего здоровья, чаще всех своим здоровьем удовлетворены сограждане в возрасте от 60 лет (64%).

В ходе опроса также выяснилось, что 24% россиян никогда не проходили диспансеризацию. Исследование ВЦИОМ показало, что мужчин, ни разу не делавших комплексное медицинское обследование, в полтора раза больше, чем женщин, никогда не проходивших диспансеризацию - 31% и 19% соответственно.

В этом году, судя по опросу, диспансеризацию прошли 15% граждан, в течение последних трех лет такое обследование сделали 40%, каждый пятый в последний раз обследовался более пяти лет назад (19%).

Всероссийский инициативный опрос был проведен 29 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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