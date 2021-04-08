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Меняйло представит врио главы Тувы Ховалыга в пятницу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил, что в пятницу представит Владислава Ховалыга в качестве врио главы республики Тува.

"Основная задача - оправдать доверие президента и сделать все, чтобы заслужить доверие жителей республики", - сказал полпред журналистам в четверг в Новосибирске.

Он отметил, что в регионе много проблем и с логистикой, и с экономикой, в том числе в строительном комплексе и т.д., однако перспективы у региона есть.

Кроме того, сказал полпред, на федеральном уровне принята программа социально-экономического развития Тувы.

Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. Тем же указом президент назначил Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики до вступления в должность лица, избранного главой субъекта.

Владислав Ховалыг родился 24 декабря 1967 года. В 1992 году он окончил Красноярский государственный университет по специальности "юриспруденция", в 2006 году - Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности "Антикризисное управление".

Ховалыг работал специалистом в Госкомимуществе Тувы, затем, с 1994 по 2004 годы, возглавлял территориальный орган Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве. Также работал в республиканском Минфине - сначала в должности начальника отдела, затем - начальника департамента. В апреле 2007 года Ховалыг был назначен министром земельных и имущественных отношений Тувы, а 30 июля 2008 года возглавил городскую администрацию Кызыла в качестве мэра, отработав на этом посту два срока.

Тува Владислав Ховалыг Сергей Меняйло

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