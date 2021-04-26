Правительство Тувы отправлено в отставку

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства в понедельник.

"Кабинет министров будет исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также сообщил, что пока что члены правительства находятся в статусе исполняющих обязанности.

"Врио главы сделал анализ, провел собеседование с членами правительства, посетил ключевые объекты, пришел к выводу, что необходима перегруппировка сил на исполнение задач по развитию региона", - отметил собеседник агентства.

Сроки назначения нового правительства республики пока не уточняются.

Как сообщалось, Ховалыг возглавил Туву 7 апреля, сменив на этом посту Шолбана Кара-оола, который ушел в отставку по собственному желанию.