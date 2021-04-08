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Иркутский соцработник похитил 25 млн рублей детских пособий

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские пресекли в Иркутской области мошенничество с социальными выплатами сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, работник органов опеки и попечительства в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денег детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Эти документы позволяли участникам преступной группы обналичивать накопительные пособия, которые полагались их подопечным по достижении 18-летнего возраста. "При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные нужды", - сообщила Волк.

По версии следствия, таким образом подозреваемые распорядились деньгами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Нанесенный им ущерб превышает 25 млн рублей, уточнила представитель МВД.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как пояснила Волк, мошенническая деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России "Усольский" при участии регионального управления СК России и прокуратуры города Усолья-Сибирского.

В ходе обысков в офисных и жилых помещениях были обнаружены цифровые носители информации и документы, которые могут быть доказательством вины.

В настоящее время в отношении соцработника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 13 ее сообщников – опекунов – находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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