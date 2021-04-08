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Газопровод "Сила Сибири" заработал после недельной профилактики

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Газопровод "Сила Сибири" возобновил работу после недельной остановки для профилактических работ.

С 2021 года "Газпром" начинает проведение внутритрубной диагностики "Силы Сибири". В 2020 году она была невозможна из-за небольшого объема поставок и, соответственно, низкой скорости газа. В 2021 году будет выполнена внутритрубная дефектоскопия линейной части в объеме 798 км (участок 2,0-792,3 км) в Якутии. В 2022 году - внутритрубная дефектоскопия 1407,5 км как в Якутии, так и в Амурской области. В службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Томск" "Интерфаксу" в течение недели не прокомментировали ход диагностики.

Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 млрд куб. м. В 2021 году поставки должны удвоиться. Плановый уровень поставок по "Силе Сибири" - 38 млрд куб. м в год. Обсуждается увеличение максимального контрактного объема еще на 6 млрд куб. м.

В первом квартале 2021 года "Газпром" поставляет по магистрали примерно 29,8 млн куб. м газа в сутки. За квартал получается около 2,7 млрд куб. м.

Сила Сибири

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