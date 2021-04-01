Газопровод в Китай "Сила Сибири" остановится на недельную профилактику

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 1 по 7 апреля включительно - транспортировка газа в этот период будет приостановлена.

Даты проведения согласованы "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.

Кроме того, с 2021 года "Газпром" начинает проведение внутритрубной диагностики "Силы Сибири". В 2020 году внутритрубная дефектоскопия (ВТД) была невозможна из-за небольшого объема поставок и, соответственно, низкой скорости газа.

Специалисты ООО "Газпром трансгаз Томск" в журнале "Газовая промышленность" сообщают, что проанализировали технические возможности для организации обследования линейной части МГ при планируемых условиях транспорта газа и режима работы.

"Было определено, что в 2020 году не удастся соблюсти оптимальные условия движения внутритрубных устройств и, как следствие, должное качество результатов ВТД. При этом требуемые параметры для проведения подобных работ (скорость движения не менее 5,4-7,2 км/ч) будут обеспечены в 2021 году с учетом планируемого объема поставок газа в КНР", - написал замгендиректора по ремонту и капитальному строительству ООО "Газпром трансгаз Томск" Юрий Косилов с соавторами из компании.

В 2021 году будет выполнена внутритрубная дефектоскопия линейной части в объеме 798 км (участок 2,0-792,3 км), в том числе 5,15 км подводных переходов. Протяженность участков коррозионного обследования составит 1115,8 км. Все эти участки находятся на территории Якутии.

В 2022 году выполнят внутритрубную дефектоскопию 1407,5 км, в том числе участок 792,3-1979 км (общая протяженность 1213 км с учетом резервных ниток МГ на переходах через водные преграды), участок КС "Атаманская" - 17 7, 2 к м (протяженность 177,2 км) и трансграничный участок (общая протяженность 17,3 км). Эти участки расположены как в Якутии, так и в Амурской области.

Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 млрд куб. м. В 2021 году поставки должны удвоиться. Плановый уровень поставок по "Силе Сибири" - 38 млрд куб. м в год. Обсуждается увеличение максимального контрактного объема еще на 6 млрд куб. м.

В первом квартале 2021 года "Газпром" поставляет по магистрали примерно 29,8 млн куб. м газа в сутки. За квартал получается около 2,7 млрд куб. м.