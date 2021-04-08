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Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в зонах конфликтов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также обстановку в Сирии, Ливии и ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сообщает пресс-служба главы российского государства.

Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса для полного выполнения минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.

"Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском" формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике. С российской стороны "акцентирована недопустимость политизации вопросов, касающихся предоставления сирийскому народу иностранной помощи, восстановления социально-экономической инфраструктуры и возвращения беженцев".

В ходе обсуждения положения дел в Ливии Путин и Меркель "приветствовали формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период".

Кроме того, добавили в пресс-службе, "в связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с Навальным".

Лидеры также поговорили об обстановке на Балканах. "Подчеркнута важность дальнейших скоординированных шагов по обеспечению стабильности и межнационального согласия в Боснии и Герцеговине, в частности, с учетом решений руководящего комитета Совета по выполнению общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире 1995 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин Ангела Меркель

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