Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Зам руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать в Донбассе. Он сказал это на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал он.

Он отметил, что вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса "уже достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку".

"Но все зависит от другой стороны", - добавил Козак.

В этом же выступлении он предупредил, что если Киев развяжет боевые действия в Донбассе, это будет началом конца Украины.

Действия властей Украины в отношении Донбасса он назвал пиар-акцией на фоне внутриполитического кризиса. Он также предложил рассекретить переговоры по Донбассу, на закрытости которых, по его словам, настаивает Киев.

По мнению Козака, конфликт в Донбассе можно урегулировать за год при условии выполнения Минских договоренностей.

В последние недели представители ДНР и ЛНР обвиняют украинских военных в нарушении перемирия и обстрелах. СКР возбуждает уголовные дела о гибели и ранениях жителей Донбасса. В Киеве также заявляют о погибших и пострадавших военнослужащих в результате обстрелов.

7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у Москвы нет планов вмешиваться в конфликт на Украине.

Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова несколько раз спрашивали, зачем российские войска и техника стягиваются к украинской границе. Он отвечал, что по российской территории войска могут следовать куда угодно, а у границы Донбасса они будут стоять столько, сколько сочтет нужным верховный главнокомандующий.

Резня в Сребренице - городе в Республике Сербской - одно из самых кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое большое массовое убийство в Европе после окончания второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН установили, что в июле 1995 год войска под командованием генерала Ратко Младича убили там больше 8000 боснийцев-мусульман.