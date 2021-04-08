Более 11 млн российских семей получили материнский капитал

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Более 11 млн семей получили материнский капитал с момента запуска программы, 7 млн из них направили средства на улучшение жилищных условий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На 1 апреля 2021 всего за время реализации программы материнского капитала его получили 11,1 млн российских семей. При этом 80,2% уже подали заявление, чтобы воспользоваться материнским капиталом. При этом из 11 млн 7 млн направили материнский капитал на улучшение своих жилищных условий", - сказала Голикова на совещании о реализации послания президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

Тема жилья, по словам Голиковой, остается главным направлением для российских семей.

Она отметила, что, начиная с 1 января 2020 года, материнский капитал выдается на первого ребенка. С 15 апреля сертификаты выдаются в беззаявительном порядке.

Также она сообщила, что благодаря мерам по увеличению выплат пособий на детей до 3 лет, охват поддержки семей с первыми и вторыми детьми возрос на 2020 год в 1,8 раза. В общей сложности выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума получили практически 1,3 млн семей, на это было потрачено 132,7 млрд средств бюджета.

По словам Голиковой, в этом году такое же количество семей сможет воспользоваться мерами поддержки, в бюджете на это заложено 159 млрд рублей.