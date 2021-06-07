Почти 1 млн россиян получили материнский капитал без подачи заявлений

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Почти миллион российских семей уже получили материнский капитал по новой схеме - без подачи заявления, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на молодежном форуме "Таврида" в Крыму.

Как заявил министр, слова которого приводятся в пресс-релизе организаторов форума, государство будет продолжать развивать простые механизмы предоставления социальной поддержки.

"Мы сейчас меняем внутренние процессы для того, чтобы портал госуслуг стал единым окном, через которое будут решаться все вопросы взаимоотношений гражданина и государства. Такая модель взаимодействия - через сеть, через мобильное приложение, - комфортна для гражданина и более эффективна для государства", - сказал Котяков.

Он также сообщил о планах по внедрению электронного кадрового документооборота.

"Развитие информационных технологий накладывает отпечаток на трудовые отношения. Никто не хочет читать трудовой договор на бумаге и потом хранить его в папке. Все уже привыкли иметь документы в гаджетах. У нас уже появилась электронная трудовая книжка, сейчас мы готовим изменения в Трудовой кодекс, которые позволят организациям переходить на электронный кадровый документооборот", - отметил Котяков.

Как сообщалось в апреле со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, более 11 млн семей получили материнский капитал с момента запуска программы, 7 млн из них направили средства на улучшение жилищных условий. С 15 апреля сертфикат выдается без подачи заявления.