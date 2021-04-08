Козак заявил о возможности за год разрешить ситуацию в Донбассе

Для этого необходимо соблюдение договоренностей, иначе конфликт будет заморожен

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять достигнутые в Минске договоренности. Если нет, он будет заморожен, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Считаю, что конфликт может быть урегулирован за год, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно отделяться, как делает Украина, то боюсь, что это приведет к замораживанию конфликта", - сказал Козак в четверг на сессии совместного проекта ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН и группы "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

По его словам, Россия пыталась оказать помощь Украине в урегулировании конфликта, следуя Минским соглашениям. "Но оказалось, что помочь можно тому, кто желает этой помощи", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Козак отметил, что на Украине есть достаточное количество избирателей, которые скептически настроены по отношению к политике руководства страны, есть экономические проблемы, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины.

"Видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию - изнурительные бесконечные демагогические переговоры без результата. И, к сожалению, в фарватере этого движения Украины движутся и наши партнеры по Нормандскому формату", - сказал Козак.

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