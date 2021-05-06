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В Брюсселе не увидели готовности Москвы к урегулированию на Украине

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза обсудили действия России на границе с Украиной и в Крыму и не увидели признаков того, что Москва проявляет готовность к политическому урегулированию ситуации, заявил на пресс-конференции глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы обсуждали Россию, ее недавнее наращивание сил в незаконно аннексированном Крыму и на границе Украины. Мы говорили о напряженности, которую это создает, и о том, что имплементация минских соглашений - это единственный путь к долгосрочному, политическому решению, - сказал он. - Но не видно, чтобы Россия была настроена на это".

5 мая главы МИД стран "Большой семерки" призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска. Сообщения о стягивании российских войск в Крым и к границе с Донбассом стали поступать в апреле. В Кремле отвечали, что передвижения российских войск по российской территории никому не угрожают.

Министр обороны Сергей Шойгу 22 апреля объявил, что учения в Южном и Западном военных округах завершены и участники маневров вернутся в пункты постоянной дислокации.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен отметили сохранение значительных сил ВС России у границ с Украиной.

Украина Минобороны Донбасс Крым Евросоюз Жозеп Боррель

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