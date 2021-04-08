Глава следственного управления полиции Симферополя арестован за взятку

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу начальника следственного управления УМВД по Симферополю, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что мера пресечения избрана до 6 июня – на время предварительного следствия.

5 апреля полицейского задержали сотрудники УФСБ в кафе. Там он получил 7,5 млн рублей за содействие в прекращении следственных действий в отношении предпринимателя. Следователи предъявили ему обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

К преступной схеме причастны и другие должностные лица. В следственном управлении полиции Симферополя прошли обыски, изъяты документы.

МВД по Крыму проводит служебную проверку, по результатам которой полицейского планируют уволить. Его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.