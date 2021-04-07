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Главу следствия УМВД Симферополя обвинили во взятке в 7,5 млн рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили начальнику следственного управления УМВД по Симферополю обвинение в получении крупной взятки. Об этом сообщила представитель главного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в среду.

"Вечером 5 апреля текущего года в одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ", - уточнила Постнова.

Установлено, что полицейский через посредников потребовал от предпринимателя вознаграждение за содействие в прекращении следственных действий по делу о мошенничестве.

Уголовное дело против сотрудника полиции возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). При этом к преступной схеме причастны и другие должностные лица.

Ранее о задержании высокопоставленного полицейского Симферополя сообщалось со ссылкой на источник.

В пресс-службе МВД по Крыму агентству уточнили, что преступление выявлено совместно с сотрудниками собственной безопасности ведомства. Проводится служебная проверка, по результатам которой полицейского планируют уволить. Его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Симферополь Крым МВД

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