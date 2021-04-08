Россия и мир: Опасные постановки "Квартала 95"

ИМЭМО РАН имени Примакова и "Интерфакс" провели очередную сессию проекта "Россия и мир: профессиональный разговор" - на этот раз на тему кризиса на востоке Украины

Сессия проекта "Россия и мир: профессиональный разговор" с участием Дмитрия Козака

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак дал в четверг оценку нынешним действиям команды украинского президента Владимира Зеленского по ситуации на Донбассе.

"Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет", - сказал Козак на сессии совместного проекта ИМЭМО РАН имени Примакова и группы "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

По его мнению, на поведение нынешних киевских властей серьезное влияние оказывает внутренний политический кризис на Украине.

"Новая политическая команда попала в тяжелую внутриполитическую ситуацию - катастрофическое падение рейтинга, развал фракции партии "Слуга народа", раздираемые противоречиями бизнес и политическая элита. Плюс пандемия и множество других политических проблем могут быть решены последовательной, кропотливой, рутинной работой по нормализации ситуации в стране", - сказал замглавы администрации.

Козак считает, что "команда "Квартал 95" решила поставить спектакль под названием "Военная угроза". "Поскольку коллеги не имеют большого политического опыта - могут заиграться. Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они - дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится - тоже предсказать трудно", - сказал высокопоставленный чиновник.

Упущенные возможности Киева

Козак считает, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять достигнутые в Минске договоренности. "Считаю, что конфликт может быть урегулирован за год, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно отделяться, как делает Украина, то боюсь, что это приведет к замораживанию конфликта", - сказал он.

Москва, как отмечает Козак, пыталась оказать помощь Украине в урегулировании конфликта, следуя Минским соглашениям. "Но оказалось, что помочь можно тому, кто желает этой помощи", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Нынешняя позиция Зеленского, по всей видимости, связана с тем, что на Украине, как отмечает Козак, есть достаточное количество избирателей, скептически настроенных к политике руководства страны, есть экономические проблемы, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины.

"Видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию - изнурительные бесконечные демагогические переговоры без результата. И, к сожалению, в фарватере этого движения Украины движутся и наши партнеры по Нормандскому формату", - сказал Козак.

Сдерживающие факторы

Киев вряд ли решится развязать крупномасштабный вооруженный конфликт по целому ряду причин. На некоторые из них обратил внимание Козак, подчеркнув, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в случае, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал замглавы администрации президента.

Козак отметил, что вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса "уже достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку".

"Но все зависит от другой стороны" - добавил он.

Другая причина, по которой Киев, возможно, не станет переходить "красную черту", связана с тем, что развязывание боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины как государства, а вступление этой страны в НАТО приведет к развалу украинского государства.

"Я поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины о том, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это выстрел себе в ногу", - сказал Козак.

По его словам, реализация планов Киева по вступлению в НАТО станет "началом развала Украины".

"Где НАТО, где конфликт на Украине, где логика?" - отметил Козак.

Вояж Зеленского в зону конфликта

По мнению Козака, поездка в Донбасс президента Украины Владимира Зеленского вряд ли приведет к обострению ситуации в регионе.

"Не думаю, что его поездка в Донбасс будет связана с обострением (ситуации в регионе - ИФ)", - сказал он. Козак отметил при этом: "Могут заиграться. То, что он поехал - это уже элемент той же игры".

Вместе с тем он не видит ничего необычного в поездке лидера Украины. "Он имеет право ездить по всей территории Украины. Может даже приехать в Донбасс. Проблем нет, ему там окажут теплый прием", - сказал он.

По словам Козака, Зеленский пытается продемонстрировать свою решительность как главнокомандующий. "Любая региональная поездка - это элемент информационной кампании, пиар-кампании, пиар-активности, которую проводят все политики. И еще военная истерия, в которой он - главное действующее лицо", - сказал замглавы администрации.

Снять секретность с переговоров

В ходе экспертной встречи Козак отметил, что считает необходимым открыть содержание переговоров по урегулированию в Донбассе, без чего, как он полагает, достичь договоренностей по стабилизации ситуации не удастся.

"Если мы не откроем наших переговоров, мы никогда ни о чем не договоримся. За конфиденциальность и закрытость переговоров выступает, прежде всего Украина, и Германия, и Франция настойчиво следуют этому призыву", - сказал Козак.

"Украина боится раскрыть свою непоследовательность. Вы посмотрите, что звучит в украинских СМИ и от политиков об этих переговорах - для общества они выдают, что Минские соглашения - это удавка на шее Украины, препятствуют урегулированию в Донбассе, а господа Кравчук, Зеленский заявляют, что, я бы из них вышел (Минских соглашений), но они нужны для того, чтобы сохранить санкции против России. Где логика?" - заявил Козак.

При этом, по его словам, "на переговорах они заявляют - мы привержены Минским соглашениям от А до Я".

"Они боятся об этом говорить публично, они занимают келейную позицию", - подчеркнул Козак.

Он сообщил, что еще в прошлом году предлагал организовать интернет-трансляцию переговоров, чтобы всем было понятно, кто какие предложения вносит и какую позицию занимает.

Среди других предложений Козака – публикация письменных документов. "Но по этому вопросу "началась просто истерика - у всех истерика, вплоть до звонков главам государств и правительств с тем, чтобы переговоры были закрытыми", - сказал он.

"Эта конфиденциальность переговоров мнимая, условная. Мы пытались ее соблюдать тоже, но она нужна только для того, чтобы Украина, поскольку Германия и Франция не сильно освещают переговоры, доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию, дезинформировала своих граждан", - заявил Козак.

В этой связи, сообщил Козак, он заявил 18 марта о том, что все, что находится на столе переговоров, не является секретным, стенограмма переговоров, даже видеозапись - не секрет.

"Думаю, что теперь есть возможность всем, в том числе украинским гражданам, обсуждать то, что реально лежит на столе переговоров, какие есть разногласия. Мы - за открытость, но этому противостоит Украина, Германия и Франция просто ее поддерживают", - сказал Козак.

Экспертные оценки позиции США

Директор ИМЭМО им. Е.М.Примакова Федор Войтоловский, комментируя высказывания Козака о возможности урегулирования конфликта за год, отметил, что не видит никаких оснований считать, что в этом процессе заинтересован Вашингтон.

"Для США конфликт на востоке Украины - это, что называется, один из рычагов давления на Россию. Это служило и служит основанием для сохранения части введенных против России санкций и, при необходимости введения новых", - сказал он, выступая на сессии.

По словам Войтоловского, для Вашингтона украинский конфликт также является "одним из способов давления на европейских союзников, их мобилизации, их алармирования перед лицом российской гипотетической агрессии".

"И еще это очень серьезный и важный инструмент для того, чтобы вносить разобщение и сохранять это разобщение на высоком уровне между Россией и Евросоюзом" сказал директор ИМЭМО.

По его мнению, это дает США инструментарий для того, чтобы "в какой-то степени вовлекаться в политические процессы, связанные с украинским кризисом, иметь от этого свои дивиденды, но не инвестировать свой политический капитал и не создавать риски для собственной безопасности в случае любого развития этой ситуации".

"В этом отношении абсолютно иллюзорны ожидания Киева, что США окажут им значительно большую военную помощь, чем они оказывают", - отметил Войтоловский.