ВСУ заявили о готовности реагировать на обострение ситуации в Донбассе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации в отдельных районах Луганской и Донецкой областей и вдоль границы с РФ, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Ситуация контролируема, Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой области, так и вдоль всей украино-российской границы. На все провокации, все действия противника у нас спланированы соответствующие мероприятия по немедленному реагированию", - сказал Хомчак в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, Украина наблюдает почти с Нового года периоды обострения, которые характеризуются увеличением количества обстрелов позиций ВСУ, боевых потерь военнослужащих, количества обстрелов снайперами, попыток противника спровоцировать ВСУ, чтобы они отрывали ответный огонь по объектам критической инфраструктуры или по другим важным объектам, таким как населенные пункты, "на что ВСУ, понимая всю важность и ответственность, не ведутся".

"Мы наблюдаем увеличение количества обстрелов, адекватное реагирование подразделений военных частей Вооруженных сил есть по всему фронту, и сказать, что сегодня "сжимается кольцо" вокруг Украины - это, наверное, будет преувеличенное определение, потому что за пределами границ Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом проведения учений", - сказал Хомчак. При этом он отметил, что нельзя сказать о том, что складывается "безвыходная ситуация".

Главком ВСУ подчеркнул, что украинская армия обеспечена и оружием, и боеприпасами для того, чтобы дать соответствующий отпор.

Между тем накануне, 8 апреля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предположил, что последние действия Киева в Донбассе - "это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет". По его мнению, "команда "Квартал 95" (шоу-проекта Зеленского - ИФ) решила поставить талантливый спектакль под названием "Военная угроза". Однако, по его словам, "сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками".

Козак заявил, что "начало боевых действий - это начало конца Украины, это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок". Он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в случае, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы. "Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал Козак на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы ""Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".