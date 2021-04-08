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Козак сравнил поведение Киева в Донбассе с игрой детей со спичками

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Действия Киева в Донбассе можно сравнить с игрой детей со спичками, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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"Поскольку коллеги не имеют большого политического опыта - могут заиграться. Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они - дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится - тоже предсказать трудно", - сказал Козак в четверг на сессии совместного проекта ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН и группы "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

На вопрос, может ли поездка в Донбасс президента Украины Владимира Зеленского привести к обострению обстановки на востоке страны, Козак ответил: "Я не думаю, что его поездка на Донбасс будет связана с обострением".

"Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет", - полагает замглавы кремлевской администрации.

По его мнению, "команда "Квартал 95" (шоу-проекта Зеленского - ИФ) решила поставить талантливый спектакль под названием "Военная угроза".

"Сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются", - сказал Козак и добавил: "То, что он поехал, - это элемент той же игры".

Дмитрий Козак

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