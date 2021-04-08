В Карелии почти 60 школьников пожаловались врачам на отравление
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков учащихся средней школы №1 в Олонце обратились в центральную районную больницу после вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
"В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ, по уточненным данным, обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции", - написал Охлопков в соцсети в четверг.
Из них – 57 учеников начальных классов и один работник пищеблока этой же школы. У всех обратившихся за медицинской помощью имелись клинические проявления пищевой токсикоинфекции.
Уточняется, что состояние больных оценивается как легкой степени. Они находятся на амбулаторном лечении
Для консультативной и медицинской помощи пострадавшим в Олонец выехали главный внештатный педиатр и главный внештатный инфекционист республики.
В городе создан оперштаб. На месте совместно со специалистами Роспотребнадзора работает комиссия Минобразования республики.
Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов. Школьное питание в Олонце поставляет единая организация, но из других образовательных учреждений жалоб пока не поступало.