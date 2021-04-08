В Карелии почти 60 школьников пожаловались врачам на отравление

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков учащихся средней школы №1 в Олонце обратились в центральную районную больницу после вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ, по уточненным данным, обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции", - написал Охлопков в соцсети в четверг.

Из них – 57 учеников начальных классов и один работник пищеблока этой же школы. У всех обратившихся за медицинской помощью имелись клинические проявления пищевой токсикоинфекции.

Уточняется, что состояние больных оценивается как легкой степени. Они находятся на амбулаторном лечении

Для консультативной и медицинской помощи пострадавшим в Олонец выехали главный внештатный педиатр и главный внештатный инфекционист республики.

В городе создан оперштаб. На месте совместно со специалистами Роспотребнадзора работает комиссия Минобразования республики.

Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов. Школьное питание в Олонце поставляет единая организация, но из других образовательных учреждений жалоб пока не поступало.