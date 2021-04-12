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Петербургскую гимназию оштрафовали после вспышки кишечной инфекции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге суд оштрафовал на 20 000 рублей гимназию №642 "Земля и Вселенная" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, сообщила пресс-служба городских судов.

Школу начали проверять после того, как в начале апреля оказалось, что 15 учеников заразились острой кишечной инфекцией. В рамках эпидемиологического расследования в гимназии взяли пробы воды на анализ и в ней нашли ротавирусы.

Выяснилось, что в школе прорвало трубу с холодной водой, и ее решили заменить, но после ремонта ее не промыли.

"Гимназия не информировала Роспотребнадзор в течение двух часов об аварии, не обеспечила проведение санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, не осуществила по окончании ремонтных работ дезинфекцию", - говорится в сообщении.

Петербург Роспотребнадзор Земля и Вселенная

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