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РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V".

"РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах", - говорится в заявлении производителя вакцины, размещенном в четверг в твиттере.

В нем отмечается, что в нарушение существующего контракта словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками провел тестирование предоставленной ему вакцины "Спутник V" в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.

При этом, подчеркивают в РФПИ, заявление словацкого фармрегулятора о том, что вакцина, доставленная в Словакию, не идентична той, которая прошла клинические испытания, "являются фейковыми".

"Все партии "Спутник V" одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи", - говорится в заявлении.

РФПИ Словакия Спутник V коронавирус

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