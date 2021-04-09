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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:41Заразились
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От коронавируса в мире погибли более 2,9 млн человек

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 133 810 743, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 901 103, выздоровели около 107 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 002 247 инфицированных COVID-19, зафиксировано 560 090 летальных исходов, излечились более 24 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных - Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 279 857 заболевших, из них умерли 345 025 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 056 189, число скончавшихся - 166 862, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 374. В США на 1 млн жителей скончались 1 726 человек, Бразилии - 1 616, Индии - 121.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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