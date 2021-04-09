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Гинцбург заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин против южноафриканского штамма

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский препарат от коронавируса "Спутник V" более эффективен против "южноафриканского" штамма, чем другие вакцины, сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

"Что касается "южноафриканского" штамма, то, как и у всех других вакцин, у "Спутника V" эффективность антител против него снижается. Но у сывороток, которые получаются в результате вакцинации "Спутником V", это снижение более, чем в два раза меньше, чем у других вакцин", - сказал Гинцбург.

"То есть в этом отношении "Спутник V" гораздо предпочтительнее для вакцинации", - подчеркнул он.

По его словам, также было показано, что "из всех на сегодняшний день применяемых вакцин в мире "Спутник V" наиболее активный и хорошо нейтрализующий "британский" штамм". А против "уханьского" эффективность вакцины была подтверждена "с точностью до запятой", добавил глава центра им. Гамалеи.

Полностью интервью Гинцбурга опубликовано на сайте "Интерфакса."

Спутник V Александр Гинцбург

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