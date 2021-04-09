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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
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Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин

Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Как рассказала Самойлова журналистам в пятницу, ведомство постоянно следит за безопасностью применения вакцин от COVID-19. С начала использования этих препаратов Росздравнадзор не зафиксировал "ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%", отметила глава ведомства.

По ее словам, Росздравнадзор "тщательно исследует каждый случай возможного проявления тяжелой нежелательной реакции" у привитых от COVID-19.

Она пояснила, что в ряде случаев, о которых писали СМИ, привитые люди заражались коронавирусом еще до того, как у них сформировался устойчивый иммунитет к инфекции.

Самойлова напомнила, что "российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит ВОЗ в 2016 году, нами реализуются масштабные мероприятия по мониторингу безопасности и эффективности применения вакцин от COVID-19". В числе этих мер, по словам главы Росздравнадзора, - ведение федерального регистра вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех привитых гражданах, "включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени".

"Более 1,5 миллиона граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации. Действует эффективная система фармаконадзора, в которую каждый медицинский работник обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат. Все действующие рекомендательные и нормативные документы гармонизированы с руководствами ВОЗ по данной проблематике", - отметила глава Росздравнадзора.

Ранее портал Euobserver со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) изучает информацию о четырех случаях смерти россиян и шести случаях серьезных осложнений вскоре после вакцинации от COVID-19 препаратом "Спутник V". Портал ссылается на документы Роспотребнадзора.

Как сообщалось, 29 января Россия обратилась в EMA для регистрации "Спутника V" в Европейском союзе.

Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Росздравнадзор Алла Самойлова Коронавирус

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