Шойгу рассказал о работах по созданию новых роботов в РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В России ведутся научно-исследовательские работы по созданию новых роботов, проводятся испытания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Идут новые работы, новые НИРы, что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьезная работа впереди", - сказал министр в пятницу в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа "766-м управлением производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

Министр осмотрел производство и представленные образцы робототехнических комплексов линейки "Уран" - комплекс разминирования "Уран-6", пожарный робот "Уран-14" и боевые роботы "Уран-9", а также заслушал доклад гендиректора компании Дениса Горского.

"Оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения - одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня обсудим состояние и перспективы развития акционерного общества и ход выполнения государственного оборонного заказа", - сказал Шойгу, открывая совещание на предприятии.

Он отметил, что на предприятии "достигнут серьезный прогресс, начались серийные поставки".

Компания "766 УПТК" разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями - от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9" стоят на вооружении российской армии.