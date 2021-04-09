В Приамурье возбудили дело из-за схода вагонов после подсчета ущерба

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов в феврале на одном из перегонов в Амурской области после подсчета причиненного ущерба.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

"Из-за схода 10 вагонов с углем на перегоне Большая Омутная - Сгибеево Забайкальской железной дороги было повреждено 120 метров второго главного пути и четыре дроссельные перемычки. Размер причиненного ущерба превысил 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вагоны грузового поезда № 2532 сообщением Междуреченск - Находка сошли с рельсов 28 февраля. Семь из десяти сошедших вагонов опрокинулись. Из-за повреждения железнодорожных путей были задержаны пассажирские поезда.