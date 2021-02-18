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В Амурской области сошли с рельсов 13 вагонов с углем

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Амурской области на территории Сковородинского района с рельсов сошли 13 вагонов с углем, движение поездов приостановлено, сообщил в четверг сайт главного управления МЧС по региону.

"На территории Сковородинского района на перегоне ст. Ангарич - ст. Джиктанда Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 13 хвостовых вагонов грузового состава, груженных углем. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. Движение временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, угрозы экологической безопасности тоже нет.

В свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что большинство вагонов сошедших с рельсов в Амурской области опрокинулись, повредив электроопору и соседний путь.

"Произошел сход 25 вагонов грузового поезда № 9584 (груз - уголь) с опрокидыванием 22 вагонов. Нарушен габарит соседнего пути. Повреждена опора контактной сети. Движение по дороге временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место схода выехал Сковородинский транспортный прокурор, оперативная группа Сковородинского ЛО МВД России на транспорте, инспектор дальневосточного управления Госжелдорнадзора.

К месту аварии направлены восстановительные поезда со станции Сковородино, Магдагачи и Ерофей Павлович, а также оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

Из-за схода вагонов на станции Ангарич Забайкальской железной дороги, который произошел в ночь на четверг, задержаны пассажирские поезда № 7 сообщением Владивосток - Омск, № 12 сообщением Самара - Владивосток, № 326 сообщением Тында - Хабаровск и №1 сообщением Владивосток - Москва. Пассажирам задержанных поездов организовано бесплатное питание.

Амурская область

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