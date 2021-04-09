В Москве задержали адвоката экс-полковника Захарченко

По данным СКР, Александра Горбатенко обвиняется в посредничестве при передаче взятки

Полковник Дмитрий Захарченко Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московские следователи задержали адвоката осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко, он обвиняется в посредничестве при передаче взятки полицейским в размере 0,5 млн рублей.

Как сообщила журналистам представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова, "возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Москвы 1964 года рождения". "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере)", - сказала Иванова.

Она не уточнила имени обвиняемого.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанным является адвокат Александр Горбатенко.

По данным следствия, в период с июля по август 2018 года он "выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого".

Обвиняемый договорился с сотрудниками УМВД по Химкам о том, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники территориального подразделения направят материалы проверки следователям полиции для возбуждения уголовного дела, сказала Иванова.

После этого, по ее словам, Горбатенко передал взятку в размере 500 тысяч рублей указанным должностным лицам.

"В настоящее время фигурант задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сказала представитель столичного СК. По ее словам, следователи сейчас устанавливают иных причастных к преступлению лиц.

Горбатенко получил известность, защищая бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко.