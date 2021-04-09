Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Суд в Москве арестовал адвоката экс-полковника Захарченко

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест по делу о коррупции адвоката Александра Горбатенко - защитника бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Горбатенко арестовали на срок до 7 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Как заявили в столичном Следственном комитете, в период с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого между ним и должностными лицами УМВД по городскому округу Химки.

В результате, считает следствие, Горбатенко передал указанным сотрудникам МВД 500 тыс. руб.

Один из коллег Горбатенко в разговоре с "Интерфаксом" в пятницу воздержался от комментариев по ситуации, однако выразил мнение, что "произошла ошибка и вскоре это прояснится".

Горбатенко получил известность, защищая бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко.

Александр Горбатенко Дмитрий Захарченко МВД Москва Пресненский суд

Новости по теме

Новости

В Москве осудили мужчину, распылившего в лицо омоновца баллончик

Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

В столице в выходные ожидается потепление до плюс 17 градусов

В Москве впервые с конца января выявили более 2,4 тыс. COVID-случаев

Число вакансий с удаленкой выросло на 33% с начала года в Москве

Число вакансий с удаленкой выросло на 33% с начала года в Москве
Пандемия коронавируса

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Волна лжеминирований в Москве охватила в среду почти 3 тыс. объектов

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Шасси загорелось у Boeing 777 в "Шереметьево" во время техобслуживания

Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади

Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');