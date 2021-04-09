Суд в Москве арестовал адвоката экс-полковника Захарченко

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест по делу о коррупции адвоката Александра Горбатенко - защитника бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Горбатенко арестовали на срок до 7 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Как заявили в столичном Следственном комитете, в период с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого между ним и должностными лицами УМВД по городскому округу Химки.

В результате, считает следствие, Горбатенко передал указанным сотрудникам МВД 500 тыс. руб.

Один из коллег Горбатенко в разговоре с "Интерфаксом" в пятницу воздержался от комментариев по ситуации, однако выразил мнение, что "произошла ошибка и вскоре это прояснится".

Горбатенко получил известность, защищая бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко.