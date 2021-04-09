Песков переадресовал экспертам идею о послаблениях для попавших под санкции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - У администрации президента не имеет собственной позиции в отношении предложения Минфина ввести послабления для валютных операций россиян, подпавших под иностранные санкции, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это нужно спрашивать в Минфине", - ответил он на вопрос, должно ли государство защищать россиян таким образом, как это предлагает Минфин, и есть ли понимание, какие последствия это решение может иметь для российских банков.

Отвечая на вопрос, должно ли в целом государство обеспечивать защиту подпавших под санкции россиян, Песков заметил: "В целом мы считаем эти санкции абсолютно незаконными. Если говорить в целом о защите интересов россиян, то эта защита должна быть. Другое дело - каким образом. Это, конечно, вопрос экспертной проработки".

5 апреля стало известно, что Минфин предлагает использовать особый режим для валютных операций резидентов, подпавших под ограничительные меры иностранных государств, государственных объединений или союзов, а также их госучреждений, которые не позволяют российским лицам в должной мере исполнить взятые публично-правовые и договорные обязательства при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Для этого предлагается внести поправки в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" и в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправками предполагается утверждение правительством по согласованию с Банком порядка формирования перечня граждан и юрлиц, созданных по российским законам, в отношении которых введены санкции.

Перечень будет формироваться на основании направленных в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявлений лиц, подпавших под иностранные санкции.

Основанием для подачи заявления о включении в перечень могут быть введение в отношении лица мер ограничительного характера или экстерриториальных мер ограничительного характера, а также распространение на него таких мер, если данное лицо находится под контролем или значительным влиянием лиц, в отношении которых введены ограничительные меры.

Заявления могут быть поданы также при угрозе введения в отношении лица экстерриториальных мер ограничительного характера в случае осуществления взаимодействия с лицом, в отношении которого введены экстерриториальные меры ограничительного характера. Под такими мерами понимаются меры, направленные на создание ограничений (препятствий) для взаимодействия подпавшего под эти ограничения лица с третьими лицами за пределами юрисдикции вводящего их иностранного государства путем угрозы введения ограничений в отношении прав и законных интересов третьих лиц или их должностных лиц и сотрудников в случае осуществления такого взаимодействия.

При угрозе введения в отношении лица экстерриториальных санкций в случае осуществления взаимодействия с лицом, в отношении которого введены экстерриториальные меры ограничительного характера, решение о включении на определенный срок в перечень лиц, подпавших под санкции, может принимать правительство на основании заключения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по согласованию с ЦБ.

В проекте также прописаны основания для исключения лиц из перечня.

Для лиц, включенных в перечень подпавших под иностранные санкции, предложено установить ряд послаблений в законе "О валютном регулировании и валютном контроле" для минимизации последствий введения ограничительных мер и создания благоприятных условий для осуществления такими резидентами внешнеторговой деятельности.

В частности, предполагается разрешить зачислять денежные средства, получаемые от нерезидента в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту или договору займа, на зарубежные счета резидента, включенного в перечень подпавших под иностранные санкции лиц, или на счета другого резидента в банках за пределами территории РФ. Средства, поступившие от нерезидента на зарубежный счет другого резидента, можно будет потом зачислять на счет резидента из перечня подпавших под санкции лиц.

Наряду с разрешением использовать для расчетов с партнерами-нерезидентами счетов третьих лиц (резидентов и нерезидентов) как в уполномоченных банках, так и в зарубежных банках резидентам, включенным в правительственный перечень, будет разрешено использовать для исполнения или прекращения обязательств нерезидентов перед ними иные разрешенные законодательством РФ способы или применяемые в соответствии с обычаями делового оборота условиями заключенных с нерезидентами внешнеторговых контрактов или договоров займа.

Послабления в проведении расчетов резидентов из "санкционного" перечня с нерезидентами подкрепляются соответственными льготами в положениях закона об обязанности по репатриации резидентами полученных от нерезидентов средств на счета в уполномоченные банки. Срок действия этой льготы предложено ограничить 90 днями со дня прекращения санкций, послуживших основанием для включения резидента в перечень.

В законопроекте предлагается особо оговорить, что резиденты, включенные в перечень лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым контрактам путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями контрактов, или иными способами, разрешенными российским законодательством, или способами, применяемыми в соответствии с обычаями делового оборота, в течение общего срока исковой давности, определяемого Гражданским кодексом, то есть трех лет.