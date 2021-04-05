Минфин предложил послабления для валютных операций резидентов под иностранными санкциями

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает использовать особый режим для валютных операций резидентов, подпавших под ограничительные меры иностранных государств, государственных объединений или союзов, а также их госучреждений, которые не позволяют российским лицам в должной мере исполнить взятые публично-правовые и договорные обязательства при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Предлагаемые поправки в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" и в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправками предполагается утверждение правительством по согласованию с ЦБ РФ порядка формирования перечня граждан РФ и юрлиц, созданных по законодательству РФ, в отношении которых введены ограничительные меры. Список будет формироваться на основании направленных в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявлений лиц, подпавших под иностранные санкции.

Основанием для подачи заявления о включении в перечень может быть введение в отношении лица мер ограничительного характера или экстерриториальных мер ограничительного характера, а также распространение на него таких мер, если это лицо находится под контролем или значительным влиянием лиц, против которых введены санкции.

Заявления могут быть поданы также при угрозе введения экстерриториальных мер ограничительного характера в случае взаимодействия с лицом, в отношении которого введены экстерриториальные санкции. Под такими мерами понимаются меры, направленные на создание ограничений (препятствий) для взаимодействия подпавшего под эти ограничения лица с третьими лицами за пределами юрисдикции вводящего их иностранного государства путем угрозы введения ограничений в отношении прав и законных интересов третьих лиц или их должностных лиц и сотрудников в случае осуществления такого взаимодействия.

При угрозе введения в отношении лица экстерриториальных санкций в случае взаимодействия с лицом, в отношении которого введены экстерриториальные меры ограничительного характера, решение о включении на определенный срок в перечень лиц, подпавших под санкции, может принимать правительство РФ на основании заключения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по согласованию с ЦБ РФ.

Проектом также устанавливаются основания исключения лиц из перечня.

Для лиц, включенных в перечень подпавших под иностранные санкции, предложено установить ряд послаблений в законе "О валютном регулировании и валютном контроле" для минимизации последствий введения ограничительных мер и создания благоприятных условий для осуществления такими резидентами внешнеторговой деятельности.

В частности, предполагается разрешить зачислять деньги, получаемые от нерезидента в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту или договору займа, на зарубежные счета резидента, включенного в перечень подпавших под иностранные санкции лиц, или на счета другого резидента в банках за пределами территории РФ. Средства, поступившие от нерезидента на зарубежный счет другого резидента, можно будет потом зачислять на счет резидента из перечня подпавших под санкции лиц.

Наряду с разрешением использовать для расчетов с партнерами-нерезидентами счетов третьих лиц (резидентов и нерезидентов) как в уполномоченных банках, так и в зарубежных банках резидентам, включенным в правительственный перечень, будет разрешено использовать для исполнения или прекращения обязательств нерезидентов перед ними иные разрешенные законодательством РФ способы или применяемые в соответствии с обычаями делового оборота условиями заключенных с нерезидентами внешнеторговых контрактов или договоров займа.

Послабления в проведении расчетов резидентов из "санкционного" перечня с нерезидентами подкрепляются соответственными льготами в положениях закона об обязанности по репатриации резидентами полученных от нерезидентов средств на счета в уполномоченные банки. Срок действия этой льготы предложено ограничить 90 днями со дня прекращения санкций, ставших основанием для включения резидента в перечень.

Вместе с тем в законе предлагается особо оговорить, что резиденты, включенные в перечень лиц, в отношении которых действуют санкции, обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым контрактам путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денег, причитающихся в соответствии с условиями контрактов, или иными способами, разрешенными законодательством РФ, или способами, применяемыми в соответствии с обычаями делового оборота, в течение общего срока исковой давности, определяемого Гражданским кодексом РФ, то есть трех лет.

Подготовленные законодательные поправки должны будут вступить в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования закона.

Положения закона будут распространяться и на резидентов, включенных до вступления его в силу в утверждаемый Федеральной налоговой службой аналогичный перечень.