Суд не стал арестовывать петербуржца за комментарий на странице RT в соцсети

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга отказал следствию в домашнем аресте местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Суд избрал в отношении подследственного – Александра Овчинникова – меру пресечения в виде запрета определенных действий по 6 июня. В частности, Овчинникову нельзя выходить за пределы жилого помещения с 22 до 6 часов, находиться в местах проведения публичных массовых мероприятий и пользоваться интернетом.

Следователь и прокурор ходатайствовали перед судом о домашнем аресте Овчинникова, фигурант и его защитник просили о подписке о невыезде.

48-летний Овчинников был задержан 7 апреля. В правоохранительных органах полагают, что в августе 2020 года он оставил в сообществе "Новости RT на русском" (официальная страница телеканала RT) во "ВКонтакте" "комментарии, оправдывающие терроризм".

Обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) Овчинникову предъявили накануне.