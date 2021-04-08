На петербуржца завели дело из-за комментария на странице RT в соцсети

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела в связи с комментарием в группе телеканала RT в соцсети. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Он уточнил, что производство ведется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). 48-летний подозреваемый – Александр Овчинников – был задержан накануне.

В правоохранительных органах полагают, что в августе 2020 года Овчинников оставил "информационные материалы, оправдывающие терроризм" в сообществе "Новости RT на русском" в соцсети "ВКонтакте". Подробностей об этих материалах источник не привел.

После обыска по месту проживания фигуранта изъят мобильный телефон и несколько симкарт.

Позднее пресс-служба управления СКР по Петербургу подтвердила факт возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ в связи с "комментариями, оправдывающими терроризм", которые "местный житель оставил в одной из социальных сетей".

В настоящий момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.