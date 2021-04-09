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На чиновника из Минтруда Дагестана завели дело о подлоге и злоупотреблениях

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Против начальника отдела закупок Минтруда Дагестана возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 году из федерального бюджета региональное министерство труда и социального развития получило деньги на приобретение 29 автомобилей российского производства. На них должны были доставлять людей старше 65 лет из сельской местности в медучреждения.

Фигурант пообещал гендиректору ООО "Хазар" обеспечить победу в планируемых электронных аукционах на право заключения госконтрактов. За это директор должен был подготовить не соответствующие действительности коммерческие предложения от двух коммерческих организаций о стоимости автотранспорта на общую сумму 49,4 млн рублей.

С мая по август 2019 года подозреваемый подготовил от имени 29 директоров центров соцобслуживания населения документацию на право заключения госконтракта.

К закупкам был допущен единственный участник – ООО "Хазар". По итогам торгов, признанных комиссией состоявшимися, были заключены контракты с коммерческой организацией на поставку автотранспорта.

На данный момент в служебных помещениях и по месту жительства некоторых сотрудников Минтруда республики и других участников проводятся обыски и выемки документов.

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