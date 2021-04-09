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Экс-главу Минтруда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Расул Ибрагимов подозревается в хищении 620 млн рублей, выделенных на пожилых людей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал в Дагестане преступную организацию. В нее вошли структурные подразделения министерства труда. Основная цель сообщества – хищение бюджетных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан.

Отмечается, что Ибрагимов вместе с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год похитил свыше 620 млн рублей. Эти деньги предназначались для социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Также они выплачивали необоснованные и завышенные премии подчиненным. Часть из этих выплат возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества.

В выявлении преступления участвовали сотрудники управления "К" СЭБ ФСБ России.

Ибрагимов задержан, в ближайшее время в суд будет представлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник, врио министра по делам туризма и народным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова доставили в СКР для допроса по ранее возбужденному делу о закупках в Минтруда республики. Он напомнил, что Ибрагимов с февраля 2017 по ноябрь 2018 года возглавлял Минтруда Дагестана.

Также сообщалось со ссылкой на СКР, что против начальника отдела закупок Минтруда Дагестана возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В служебных помещениях и по месту жительства ряда сотрудников ведомства проводятся обыски и выемки документов.

Дагестан Расул Ибрагимов

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