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В Москве назвали условие для ратификации договора с Эстонией о границе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский МИД подтвердил позицию Москвы о том, что обязательным условием ратификации договоров о границе с Эстонией должен быть отказ Таллина от территориальных претензий к России. Так пресс-служба ведомства прокомментировала телефонный разговор министров Сергея Лаврова и Марии Лийметс.

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МИД Эстонии сообщил, что Лийметс предложила российской стороне продолжить консультации по пограничному договору.

В Москве напомнили, что для ратификации таких соглашений Таллин должен выполнить договоренности, достигнутые при подписании пограндоговоров в 2014 году.

"Речь идет о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических "довесков". В России хотели бы видеть готовность соседей к формированию нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений", - объяснило внешнеполитическое ведомство.

Также в ходе беседы Лавров привлек внимание Лийметс "к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории".

Министры "обсудили состояние российско-эстонских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе с учетом статуса Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах", сообщили на Смоленской площади.

В Москве в 2005 году после более чем десятилетних переговоров был подписан пограничный договор между странами. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Эстония МИД Сергей Лавров Мария Лийметс

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