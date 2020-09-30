Эстония не намерена предъявлять России территориальные претензии

Урмас Рейнсалу Фото: dpa/picture-alliance

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Эстония не планирует предъявлять Российской Федерации территориальные претензии, однако сложно прогнозировать, когда эстонский парламент ратифицирует пограничный договор с РФ, сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Если вы спрашиваете, планирует ли правительство Эстонии предъявить в будущем территориальные претензии России, мой ответ отрицательный", - заявил глава МИД Эстонии в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

"Такого у нас в планах нет. Но с точки зрения международного права, до вступления в силу нового договора действует старый. Это означает, что формально Тартуский мирный договор 1920 года остается в силе", - добавил Рейнсалу.

Он уточнил, что "во время пандемии вопрос пограничного договора не обсуждался".

"Тем более российское руководство увязало вопрос договора с политической позицией Эстонии. Сейчас это очень сложный вопрос, и я не могу сделать какой-то прогноз", - отметил дипломат в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что спикер эстонского парламента, член правящей Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) и вице-спикер, член также правящей партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) неоднократно заявляли о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, заключенного Эстонией с Советской Россией, по которому проходила довоенная граница, и высказывались за возврат территорий.

Согласно Тартускому миру, часть правобережья реки Нарва и Печорского района принадлежали Эстонии. После ее вхождения в состав СССР эти территории отошли РСФСР.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

В 2005 году после длившихся более десяти лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.