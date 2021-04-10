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Академик Гинцбург понадеялся на бессрочный иммунитет от "Спутника V"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет бессрочным.

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", - сказал Гинцбург "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у вакцинированных "Спутником V".

По его словам, в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно, чтобы проверить сроки выработки антительного ответа.

"Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора", - пояснил ученый.

18 января в РФ началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19. Прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра имени Гамалеи Минздрава России. Кроме того, "Спутник V" одобрена для экстренного применения уже в 59 странах, включая РФ, с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Россия Спутник V Центр Гамалеи Александр Гинцбург Коронавирус

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