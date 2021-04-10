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НИИ гриппа в Петербурге осенью начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге начнет клинические испытания разработанной ими вакцины от коронавируса осенью, заявил директор института Дмитрий Лиознов.

"Планируется начало клинических испытаний вакцины осенью, в лучшем случае зимой - следующей весной препарат будет доступен", - сказал он в субботу журналистам.

Как рассказал Лиознов, "вакцина для интраназального применения, сделана на основе ослабленного вируса гриппа", добавив, что при этом используется технология, схожая с технологией "Спутника V", в котором для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус. "Но здесь используется вирус гриппа, эффект, будем надеяться, будет такой же хороший, как и других наших вакцин", - отметил он.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что "первых результатов по разработке ожидаем в ближайшее время".

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

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Еще одна вакцина - "Спутник лайт" проходит в настоящее время регистрацию в Минздраве, сообщил накануне премьер России Михаил Мишустин.

18 января по поручению президента РФ Владимира Путина в стране началась массовая вакцинация с использованием первого зарегистрированного в России препарата от коронавируса - "Спутник V".

Вакцина "ЭпиВакКорона" на прошлой неделе начала поступать в регионы.

Вакцина "КовиВак", по данным пресс-службы Минобрнауки, в марте вышла в гражданский оборот и в ближайшее время будет поступать в регионы.

Хроника коронавируса. Апрель.

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