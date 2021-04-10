Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
на 10.04В России 4 632 688+8 704В мире 134 691 380+748 045

Посол Польши в РФ посетил Смоленскую область в годовщину крушения самолета Качиньского

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Посол Польши в России Кшиштоф Краевский в субботу в Смоленской области принял участие в мероприятиях по случаю 11-й годовщины крушения самолета польской правительственной делегации, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Польши в Москве.

"Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории. Это свидетельство, что помним о каждом человеке, который погиб в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", - заявил Краевский в своем выступлении в Смоленске.

Как отметили в польской дипмиссии, члены делегации почтили память жертв репрессий и расстрелянных в Катыни польских военнослужащих.

После звона траурного "Колокола Памяти", согласно сообщению посольства, начались торжественные мероприятия на Польском военном кладбище в Катыни.

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Новости

Ракету "Союз" запустят с космодрома Куру в ноябре

Пандемия коронавируса

НИИ гриппа в Петербурге осенью начнет испытания вакцины от COVID-19

Советника красноярского губернатора заподозрили в злоупотреблениях

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

Что случилось этой ночью: суббота, 10 апреля

Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области

Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области

Журналист Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу

Главреда "Важных историй" Романа Анина повезли на допрос в СК

Прокуратура назвала причиной инцидента с Як-40 в "Пулково" порыв ветра

Прокуратура назвала причиной инцидента с Як-40 в "Пулково" порыв ветра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');