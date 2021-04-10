Посол Польши в РФ посетил Смоленскую область в годовщину крушения самолета Качиньского

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Посол Польши в России Кшиштоф Краевский в субботу в Смоленской области принял участие в мероприятиях по случаю 11-й годовщины крушения самолета польской правительственной делегации, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Польши в Москве.

"Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории. Это свидетельство, что помним о каждом человеке, который погиб в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", - заявил Краевский в своем выступлении в Смоленске.

Как отметили в польской дипмиссии, члены делегации почтили память жертв репрессий и расстрелянных в Катыни польских военнослужащих.

После звона траурного "Колокола Памяти", согласно сообщению посольства, начались торжественные мероприятия на Польском военном кладбище в Катыни.

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.