В Госдуме изучат возможность пересмотра оценки трагедии в Катыни

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в палате создана рабочая группа по вопросу возможного пересмотра оценок обстоятельств трагедии в Катыни. Возглавил ее вице-спикер Думы Петр Толстой.

Об этом Володин сообщил на заседании 9 ноября и предложил подключиться к этой работе комитету по культуре, комитету по международным делам и комитету по безопасности, а также представителям всех политических фракций.

Это решение принято по предложению депутата от КПРФ Николая Иванова. Володин попросил самого Иванова запросить информацию в архивах, подключив Военно-историческое общество, Историческое общество, профильные министерства, "дальше уже проинформировать депутатов с тем, чтобы сделать последующие шаги, основываясь на проработке вопроса и открывшихся новых обстоятельствах".

Иванов заявил, что "педагогическое сообщество возмутилось тем, что в новый учебник попала "геббельсовская" версия о том, что расстрел 22 тысяч польских военнослужащих в Катыни - дело рук НКВД СССР". По словам депутата, "еще Нюрнбергским трибуналом на основании многочисленных свидетельств было убедительно доказано, что именно немцы расстреляли поляков под Катынью".

Депутат предложил отменить постановление Госдумы от 26 ноября 2010 года, в котором говорится, в частности, что "в начале 1990-х годов наша страна совершила важные шаги на пути к установлению истины в Катынской трагедии".

Кроме того, Иванов попросил переименовать Мемориальный комплекс "Катынь" в Мемориальный комплекс "Козьи горы". По его словам, "общественность Смоленска давно ставит этот вопрос, ведь поселок Катынь находится в нескольких километрах западнее и не имеет к этому расстрелу никакого отношения, а вот пропаганда третьего рейха специально для придания заведомо зловещего демонического смысла назвала это Катынь, поскольку "кат" по-польски - это "палач"".

Для выработки общей позиции по этому вопросу депутат предложил провести совещание с представителями Минюста, МИД, Минобороны, Главной военной прокуратуры, представителями всех фракций Госдумы.

Депутат предложил также "изменить в учебниках истории для старших классов (информацию - ИФ), что польских военнослужащих расстреляли в Катыни советские войска НКВД и заменить на то, что расстрел был произведен немецкими фашистами и этот факт установлен Нюрнбергским трибуналом".

Комментируя предложения депутата Иванова Володин отметил, что "мы уважаем свою историю, и там, где какие-то были совершены ошибки, их стараемся объективно оценить, и, если видим, что этой объективности нет, тогда нам надо к этому возвращаться, переосмысливать, делать выводы".