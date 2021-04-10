Арестован бывший министр труда Дагестана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов арестован по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ибрагимову предъявили обвинения по статье о создании и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, а также по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник, врио министра по делам туризма и народным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова доставили в СКР для допроса по ранее возбужденному делу о закупках в минтруде республики. Он напомнил, что Ибрагимов с февраля 2017 по ноябрь 2018 года возглавлял минтруда Дагестана.

По данным следствия, Ибрагимов вместе с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год похитил свыше 620 млн рублей, предназначенных для социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.