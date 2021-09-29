В Дагестане арестовали 6 чиновников по делу о мошенничестве на 620 млн руб.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане арестованы шестеро директоров центров социального обслуживания населения, обвиняемых в мошенничестве и участии в преступном сообществе, которое было организовано бывшим министром труда республики Расулом Ибрагимовым, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

Арестованы руководители центров соцобслуживания Каякентского, Унцукульского, Табасаранского, Цумадинского, Дербентского и Бабаюртовского районов Дагестана.

Как сообщал ранее СК, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники структурных подразделений Минтруда республики. Участники сообщества похищали из бюджета республики через министерство финансов деньги, предназначенные для социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Деньги проводились через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также путем выплат необоснованных и завышенных премий подчиненным.

По версии следствия, Ибрагимов совместно подельниками с 2017 по 2018 год похитил свыше 620 млн рублей.

Сам Ибрагимов был арестован в апреле этого года.