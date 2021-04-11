Песков назвал неадекватными заявления США о военных у границ с Украиной

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел, Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона, заявляют в Кремле.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину прокомментировал соответствующие заявления США.

По его словам, Москва предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности. "Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва. "Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине". "Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что работа по подготовке новой встречи лидеров "нормандской четверки" ведется, но Россия по-прежнему исходит из того, что ей должно предшествовать выполнение хотя бы части ранее достигнутых договоренностей.

В ходе интервью был задан вопрос о том, действительно ли в ходе недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель последняя "потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины".

"Нет. Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала. И такая обеспокоенность была выражена", - сказал Песков. По его словам, "на это последовали соответствующие разъяснения главы государства".

"Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что Париж и Берлин призывают Москву к большей гибкости в рамках Минского процесса, но понимание того, кто в реальности не выполняет Минские договоренности, у них, безусловно, есть. "И, конечно, когда мы все чаще и чаще на самых различных уровнях слышим заявления о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине", - заявил Песков.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

На фоне эскалации конфликта появились сообщения, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной, в том числе в Крыму. В Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории, как ей нужно, и не представляет угрозы для других стран.