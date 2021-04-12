Песков отметил "девальвацию" угроз США в адрес России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен, повторяя заявления о последствиях для России в случае продолжения агрессивных действий, лишь обесценивает смысл подобных высказываний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Происходит определенная девальвация подобных фраз. Эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угрозы заставить "заплатить цену"... Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", - сказал Песков журналистам.

"Россия никогда ни для кого не представляла и не представляет агрессии, и никогда не занималась агрессивными действиями", - добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия. "Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден - ИФ) дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь в интервью NBC.

При этом он выразил озабоченность в связи с действиями РФ на границах с Украиной, повторив мнение Вашингтона, что в этом регионе наблюдается максимальная - с 2014 года - концентрация российских войск. Блинкен отметил, что США "находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе", причем все они разделяют тревогу Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.