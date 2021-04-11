Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Авиалайнер, направлявшийся из Сочи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Сочи в воскресенье.

"Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Никто не пострадал", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что экипаж АК "АЗУР Эйр" после взлета по маршруту "Сочи - Пулково" сообщил о разгерметизации кабины. На борту находилось 190 пассажиров.